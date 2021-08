Share buy-back programme – week 33

The share buy-back programme runs from and including 5 August 2021 up to and including 30 September 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 30 July 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



9,950



743.61



7,398,965 16 August 2021 1,400 728.81 1,020,334 17 August 2021 1,700 725.99 1,234,183 18 August 2021 1,700 727.57 1,236,869 19 August 2021 1,700 722.61 1,228,437 20 August 2021 1,700 731.55 1,243,635 Total under the current share buy-back programme



18,150



736.22



13,362,423 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021











361,605











622.19











224,988,722 Total bought back 379,755 627.64 238,351,145

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

379,755 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 2 733 XCSE 20210816 9:01:02.776000 31 733 XCSE 20210816 9:01:02.776000 34 734 XCSE 20210816 9:02:34.303000 26 734 XCSE 20210816 9:21:23.039000 50 734 XCSE 20210816 9:21:28.286000 32 732 XCSE 20210816 9:25:17.147000 32 734 XCSE 20210816 9:32:23.472000 34 734 XCSE 20210816 9:57:11.042000 32 734 XCSE 20210816 9:57:11.042000 17 733 XCSE 20210816 10:24:02.640000 15 733 XCSE 20210816 10:24:02.640000 13 730 XCSE 20210816 10:36:10.057000 32 731 XCSE 20210816 10:38:48.826000 32 732 XCSE 20210816 10:38:48.848000 18 730 XCSE 20210816 10:58:30.284000 16 730 XCSE 20210816 10:58:30.284000 32 728 XCSE 20210816 11:14:10.550000 20 726 XCSE 20210816 11:24:45.763000 10 726 XCSE 20210816 11:24:45.763000 3 726 XCSE 20210816 11:24:45.763000 29 725 XCSE 20210816 11:35:50.570000 5 725 XCSE 20210816 11:35:50.570000 28 726 XCSE 20210816 12:10:11.213000 3 726 XCSE 20210816 12:10:11.213000 33 724 XCSE 20210816 12:15:10.581000 31 724 XCSE 20210816 12:15:10.581000 33 722 XCSE 20210816 12:25:21.148000 32 724 XCSE 20210816 12:40:19.976000 35 725 XCSE 20210816 13:06:10.605000 6 725 XCSE 20210816 13:26:21.716990 4 725 XCSE 20210816 13:26:21.716990 2 725 XCSE 20210816 13:42:00.584000 33 726 XCSE 20210816 13:56:55.525000 7 725 XCSE 20210816 14:16:34.932000 9 726 XCSE 20210816 14:30:08.181000 43 728 XCSE 20210816 14:41:08.309000 10 730 XCSE 20210816 15:04:40.062000 12 730 XCSE 20210816 15:04:40.062000 21 730 XCSE 20210816 15:04:40.062000 10 729 XCSE 20210816 15:06:18.102000 22 729 XCSE 20210816 15:06:18.102000 31 728 XCSE 20210816 15:33:39.401000 32 728 XCSE 20210816 15:33:39.401000 32 728 XCSE 20210816 15:33:39.401000 11 728 XCSE 20210816 15:33:39.426000 18 730 XCSE 20210816 15:47:42.456000 14 730 XCSE 20210816 15:47:42.456000 47 730 XCSE 20210816 15:56:39.495000 2 730 XCSE 20210816 15:56:41.150000 31 730 XCSE 20210816 15:56:41.150000 32 729 XCSE 20210816 16:01:08.080000 10 729 XCSE 20210816 16:12:38.761000 18 728 XCSE 20210816 16:14:54.390000 31 728 XCSE 20210816 16:14:54.514000 14 728 XCSE 20210816 16:14:54.514000 3 728 XCSE 20210816 16:14:54.514000 17 727 XCSE 20210816 16:16:07.960000 16 727 XCSE 20210816 16:16:07.960000 35 727 XCSE 20210816 16:22:48.818000 34 726 XCSE 20210816 16:27:46.242000 81 727 XCSE 20210816 16:42:09.160959 2 728 XCSE 20210816 16:45:59.541611 60 723 XCSE 20210817 9:11:02.728000 12 725 XCSE 20210817 9:28:34.963000 85 725 XCSE 20210817 9:28:34.963000 22 726 XCSE 20210817 10:04:57.110000 19 726 XCSE 20210817 10:07:04.038000 40 727 XCSE 20210817 10:08:04.399000 51 727 XCSE 20210817 10:08:04.399000 83 727 XCSE 20210817 10:08:04.421000 17 729 XCSE 20210817 10:24:53.311000 31 729 XCSE 20210817 10:26:11.262000 4 729 XCSE 20210817 10:35:47.036000 27 729 XCSE 20210817 10:35:47.036000 31 729 XCSE 20210817 10:51:02.793000 33 729 XCSE 20210817 10:54:57.538000 95 730 XCSE 20210817 11:27:19.443000 13 727 XCSE 20210817 11:49:02.625000 31 727 XCSE 20210817 11:49:02.626000 19 727 XCSE 20210817 11:49:02.626000 14 728 XCSE 20210817 12:18:03.701000 24 728 XCSE 20210817 12:18:03.705000 11 728 XCSE 20210817 12:24:13.891000 17 728 XCSE 20210817 12:24:13.891000 30 728 XCSE 20210817 12:24:13.891000 7 728 XCSE 20210817 12:24:13.891000 33 727 XCSE 20210817 12:28:02.803000 18 728 XCSE 20210817 13:05:02.994000 4 728 XCSE 20210817 13:05:20.288000 4 728 XCSE 20210817 13:05:55.286000 7 728 XCSE 20210817 13:05:55.307000 16 728 XCSE 20210817 13:36:02.606000 4 728 XCSE 20210817 13:37:04.278000 4 728 XCSE 20210817 13:54:28.113000 7 728 XCSE 20210817 13:54:28.113000 31 728 XCSE 20210817 14:10:31.676000 10 728 XCSE 20210817 14:10:31.676000 8 728 XCSE 20210817 14:10:31.677000 2 728 XCSE 20210817 14:10:31.677000 6 728 XCSE 20210817 14:10:31.677000 2 728 XCSE 20210817 14:16:20.765000 31 728 XCSE 20210817 14:16:20.765000 25 728 XCSE 20210817 14:16:20.765000 7 728 XCSE 20210817 14:16:20.765000 33 727 XCSE 20210817 14:26:49.769000 29 727 XCSE 20210817 14:43:50.754000 33 726 XCSE 20210817 14:44:24.323000 32 726 XCSE 20210817 14:44:24.323000 7 725 XCSE 20210817 14:44:46.152000 25 725 XCSE 20210817 14:56:36.224000 5 725 XCSE 20210817 14:56:36.224000 30 725 XCSE 20210817 14:57:14.604000 64 726 XCSE 20210817 15:02:21.410000 32 724 XCSE 20210817 15:28:21.205000 31 724 XCSE 20210817 15:28:21.205000 32 724 XCSE 20210817 15:28:21.205000 31 724 XCSE 20210817 15:28:21.205000 31 722 XCSE 20210817 15:44:18.587000 31 722 XCSE 20210817 15:44:18.587000 32 719 XCSE 20210817 15:52:10.966000 33 720 XCSE 20210817 15:56:05.785000 4 723 XCSE 20210817 16:19:51.487000 10 723 XCSE 20210817 16:19:51.487000 30 723 XCSE 20210817 16:28:19.807000 2 723 XCSE 20210817 16:28:19.807000 31 723 XCSE 20210817 16:29:36.524000 2 723 XCSE 20210817 16:29:36.524000 115 724 XCSE 20210817 16:37:54.880703 6 725 XCSE 20210818 9:03:10.603000 32 725 XCSE 20210818 9:03:10.603000 26 725 XCSE 20210818 9:03:10.603000 31 723 XCSE 20210818 9:06:32.723000 39 725 XCSE 20210818 9:17:03.027000 24 725 XCSE 20210818 9:17:03.027000 59 725 XCSE 20210818 9:31:57.005000 30 724 XCSE 20210818 9:40:00.654000 29 723 XCSE 20210818 9:42:52.581000 2 723 XCSE 20210818 9:42:52.581000 20 724 XCSE 20210818 10:00:47.411000 30 730 XCSE 20210818 10:15:36.934000 13 730 XCSE 20210818 10:25:00.764000 18 730 XCSE 20210818 10:25:00.764000 49 730 XCSE 20210818 10:30:00.910000 45 730 XCSE 20210818 10:30:00.910000 32 728 XCSE 20210818 10:39:03.956000 31 728 XCSE 20210818 11:04:52.920000 3 728 XCSE 20210818 11:26:51.535000 17 728 XCSE 20210818 11:26:51.535000 62 728 XCSE 20210818 11:34:02.804000 32 728 XCSE 20210818 12:16:04.071000 13 728 XCSE 20210818 13:53:49.335000 46 728 XCSE 20210818 13:53:49.335000 8 728 XCSE 20210818 14:36:55.397000 25 728 XCSE 20210818 14:42:19.410000 5 728 XCSE 20210818 14:42:19.410000 11 727 XCSE 20210818 14:46:04.017000 25 728 XCSE 20210818 14:50:40.424000 4 728 XCSE 20210818 14:50:40.424000 31 729 XCSE 20210818 15:24:54.557000 4 728 XCSE 20210818 15:57:57.340000 4 728 XCSE 20210818 15:58:30.677000 27 728 XCSE 20210818 15:58:30.677000 219 728 XCSE 20210818 15:58:30.677799 50 728 XCSE 20210818 15:58:30.677799 31 728 XCSE 20210818 15:58:42.699748 50 728 XCSE 20210818 16:23:36.330724 517 728 XCSE 20210818 16:23:36.330724 13 730 XCSE 20210819 9:00:14.078000 17 730 XCSE 20210819 9:00:14.078000 29 725 XCSE 20210819 9:02:20.649000 1 728 XCSE 20210819 9:22:08.081000 61 728 XCSE 20210819 9:22:08.081000 30 728 XCSE 20210819 9:34:19.047000 30 729 XCSE 20210819 9:42:33.246000 30 727 XCSE 20210819 9:52:19.453000 31 728 XCSE 20210819 9:58:21.802000 32 727 XCSE 20210819 10:05:00.629000 50 726 XCSE 20210819 10:16:08.660000 13 726 XCSE 20210819 10:16:08.660000 31 724 XCSE 20210819 10:28:01.371000 61 724 XCSE 20210819 10:52:45.812000 32 723 XCSE 20210819 11:09:08.169000 31 723 XCSE 20210819 11:09:08.169000 60 723 XCSE 20210819 11:20:41.743000 32 722 XCSE 20210819 11:27:24.712000 32 723 XCSE 20210819 11:28:25.363000 61 721 XCSE 20210819 11:36:07.705000 2 721 XCSE 20210819 11:47:29.220000 6 721 XCSE 20210819 11:47:29.221000 2 721 XCSE 20210819 11:47:29.240000 2 721 XCSE 20210819 11:54:33.298000 2 721 XCSE 20210819 11:54:33.649000 58 721 XCSE 20210819 11:54:33.649000 8 721 XCSE 20210819 12:40:26.075000 29 721 XCSE 20210819 12:51:34.787000 31 721 XCSE 20210819 13:01:03.847000 31 719 XCSE 20210819 13:10:36.074000 6 719 XCSE 20210819 13:10:36.074000 22 719 XCSE 20210819 13:10:36.074000 4 719 XCSE 20210819 13:10:36.074000 32 718 XCSE 20210819 13:10:36.096000 50 721 XCSE 20210819 13:36:37.290000 30 720 XCSE 20210819 13:44:10.920000 32 720 XCSE 20210819 13:53:58.420000 31 719 XCSE 20210819 14:17:07.957000 21 719 XCSE 20210819 14:34:04.450000 32 719 XCSE 20210819 14:34:04.450000 31 720 XCSE 20210819 14:53:36.374000 30 720 XCSE 20210819 15:00:07.454000 1 720 XCSE 20210819 15:00:07.454000 26 721 XCSE 20210819 15:20:44.737000 35 721 XCSE 20210819 15:20:44.737000 6 722 XCSE 20210819 15:35:36.058000 43 722 XCSE 20210819 15:38:42.263000 14 722 XCSE 20210819 15:38:42.263000 2 722 XCSE 20210819 15:38:42.263000 9 721 XCSE 20210819 15:44:05.030000 345 722 XCSE 20210819 16:05:50.420048 50 722 XCSE 20210819 16:05:50.420048 18 727 XCSE 20210820 9:00:12.202000 12 727 XCSE 20210820 9:00:12.202000 30 727 XCSE 20210820 9:02:29.022000 30 726 XCSE 20210820 9:10:32.870000 1 726 XCSE 20210820 9:10:32.870000 32 724 XCSE 20210820 9:21:04.696000 32 724 XCSE 20210820 9:21:04.696000 32 725 XCSE 20210820 9:46:50.906000 31 726 XCSE 20210820 10:09:30.633000 3 727 XCSE 20210820 11:12:49.684000 29 727 XCSE 20210820 11:12:49.684000 3 726 XCSE 20210820 11:31:14.548000 32 726 XCSE 20210820 11:31:14.548000 28 726 XCSE 20210820 11:31:14.548000 21 726 XCSE 20210820 11:31:14.548000 10 726 XCSE 20210820 11:31:14.548000 2 727 XCSE 20210820 11:50:45.200000 30 729 XCSE 20210820 12:23:20.383000 1 728 XCSE 20210820 13:59:55.434000 1 728 XCSE 20210820 14:00:50.098000 572 731 XCSE 20210820 15:38:47.133230 50 731 XCSE 20210820 15:38:47.133230 650 735 XCSE 20210820 16:01:51.001570 50 735 XCSE 20210820 16:01:51.001570

