Teilschutz ist keine Elementarversicherung

… aber mehr als ein guter Kompromiss.

Die Flutkatastrophe im Juli hat einmal mehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine Versicherung ist und zwar jeweils angepasst auf unterschiedliche Bedürfnisse und Schadensfälle. Wildunfall, Glasbruch oder Naturgewalten – eine Versicherung ist notwendig. Niemand will Geld für Policen ausgeben, die nie in Anspruch genommen werden. So scheinen auch viele Geschädigte vor dem Hochwasser gedacht zu haben, bevor sie ihr Hab und Gut in den Fluten verloren haben. Die Folgen sind bekannt, verheerend und teuer, bis hin zum Totalverlust.

Auch im Finanzbereich können Anlegerinnen und Anleger bei ihrer Aktienanlage zumindest einen Sicherungsmechanismus einbauen. Möglich machen dies strukturierte Wertpapiere wie Anlagezertifikate.