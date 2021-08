Bitcoin – 50.000 Dollar!

Ein Picasso als Geldanlage? Ob ein Gemälde des spanischen Künstlers an der Wand aus Investmentsicht eine gute Idee ist oder nicht – diese Frage dürften sich die meisten Menschen nie gestellt haben. Denn es war ohnehin keine Option. Zur Einordnung: 2015 wechselte die „Version O“ aus der Serie „Les femmes d’Alger“ für fast 180 Millionen US-Dollar den Besitzer – und ist damit hinter Leonardo da Vincis „Salvator Mundi“ (450 Millionen US-Dollar) das zweitteuerste Gemälde aller Zeiten. Heute ist es jedoch möglich, bereits für kleines Geld ein Stück der großen Meisterwerke zu kaufen – dank der Blockchain. Seit Mitte Juli bietet eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Schweizer Bank auf Basis dieser Technologie Teilstücke des Picasso-Gemäldes „Fillette au béret“ ab 5.000 Schweizer Franken an, umgerechnet rund 4.600 Euro.

Krypto ist mehr als Bitcoin

Kunstinvestments via Blockchain sind mit Sicherheit noch ein Nischenthema. Sie zeigen jedochbereits, dass die Technologie mehr zu bieten hat als Kryptowährungen wie den Bitcoin. So könnte die dezentrale Datenbank, bei der Transaktionen fälschungssicher parallel auf zahlreichen Rechnern gespeichert werden, das globale Zahlungssystem revolutionieren und sowohl in den Bereichen Lieferketten-Management und Mobilität als auch in der öffentlichen Verwaltung disruptives Potenzial entfalten. Sie könnte die globale Gesellschaft in den kommenden Jahren ebenso prägen wie Veränderungen im Konsumverhalten sowie technologische und medizinische Fortschritte – strukturelle Trends, die Anlegern langfristig Renditechancen bieten können.