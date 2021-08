Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe bestehend aus einer 74 Prozent Beteiligung an der „Sartorius Stedim Biotech S.A.“. Weitere Beteiligungen bestehen an der „Sartorius Lab Holding GmbH“ zu 100 Prozent und eine 100 prozentige Beteiligung an den „Service and infrastructur companies“. Aufgrund des sehr starken Auftragseingangs im ersten Halbjahr des Jahres 2021 und der erwarteten hohen Nachfrage im weiteren Jahresverlauf hat Sartorius seine Wachstumsprognose für den gesamten Konzern Ende Juli für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Sartorius will 2021 den Umsatz nun währungsbereinigt um 45 Prozent statt bisher 35 Prozent steigern. Die operative Ebitda-Marge soll 34 Prozent erreichen - bisher hatte Sartorius einen Wert von 32 Prozent prognostiziert. Vor dem Hintergrund höherer Umsatzerwartungen und erheblicher Skaleneffekte wurden auch die Gewinnaussichten des Unternehmens angehoben. Der größte Teil des zusätzlich erwarteten Geschäfts hängt mit der Coronavirus-Pandemie zusammen. Produkte der Division Bioprocess Solutions werden zur Herstellung von Impfstoffen verwendet, und bestimmte Produkte der Division Lab Products & Services werden für Coronavirus-Tests benötigt.

Beginnend mit Anfang Juni 2021 konnte der Aktienkurs von Sartorius einen Turbo zünden und in Form eines steilen Aufwärtstrends ausgehend von 380,00 Euro die Marke von 573,51 Euro erreichen, was einer Steigerung von 50 Prozent innerhalb von 2 ½ Monaten entspricht. Rund um die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 21. Juli ist im Chart eine höhere Volatilität zu erkennen.

Auf Jahresfrist konnte die Benchmark TecDAX klar übertroffen werden, wobei aber der finale Trend für die Outperformance sorgt. Der seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 gebildete Aufwärtstrend ist aber auch noch immer intakt, obwohl der Wert Anfang Mai 2021 stark abverkauft wurde. Der Widerstand bei 485,86 Euro sorgte in nur zwei Handelstagen für ein Aufflackern der Volatilität. Das hohe erwartete KGV 2021 von 87,54 sollte sich aufgrund der ständig nach oben revidierten Kennzahlen etwas relativieren, um den Kurs jedoch langfristig zu halten, sind weitere positive Überraschungen in den kommenden Jahren notwendig. Der aktuelle Kurs ist jedoch von einem starken Momentum getragen.

