CureVac Aktie „Neidische” Blicke nach Mainz - wie geht es weiter? Aktionäre von CureVac dürften in diesen Tagen neidisch auf BioNTech schauen: Die Mainzer könnten gemeinsam mit Partner Pfizer schon heute für ihren COVID-19 Impfstoff Comirnaty eine vollständige Zulassung in den USA erhalten - wir berichteten am …