Vonovia startet öffentliches Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen-Aktien

- Deutsche Wohnen Aktionäre können ihre Aktien ab sofort für 53 € je Deutsche Wohnen-Aktie andienen.

- Bestes und endgültiges Angebot: ein drittes Angebot wird es nicht geben - eine Erhöhung des Angebotspreises ist ausgeschlossen

- Neues Angebot setzt auf den bisherigen Vereinbarungen auf:

- Synergien und Kosteneinsparungen ohne Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag realisierbar. Abschluss eines solchen Vertrags für die Dauer von mindestens drei Jahren ausgeschlossen

- Beide Unternehmen bekräftigen Business Combination Agreement mit nahezu unveränderten Eckdaten als Fahrplan des Zusammenschlusses

Bochum, 23. August 2021 - Im Anschluss an die Ankündigungen vom 1. und 5. August 2021 hat die Vonovia SE ("Vonovia") heute den Beginn des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") bekannt gegeben. Wie in der heute veröffentlichten Angebotsunterlage beschrieben, bietet Vonovia 53 € in bar für jede Deutsche Wohnen-Aktie. Eine Erhöhung des Angebotspreises ist während der Annahmefrist und der Weiteren Annahmefrist unwiderruflich ausgeschlossen. Ebenso ist ein drittes Angebot an die Aktionäre der Deutschen Wohnen ausgeschlossen. Auch das neue Angebot hat eine Mindestannahmequote von 50 % zum Ziel. Die näheren Konditionen des Angebots sowie die Vollzugsbedingungen können der heute veröffentlichten Angebotsunterlage entnommen werden.