Am Donnerstag und Freitag vollzog die Deutsche Telekom Aktie eine interessante Kursbewegung: Nachdem der Aktienkurs der Telekom in den Tagen zuvor einen Ausbruch über die charttechnische Hürde bei 18,434 Euro vollziehen konnte, kam es nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 18,918 Euro, erreicht am Mittwoch, zu einem Kursrückschlag. Im Handelsverlauf am Donnerstag konnte die Deutsche Telekom Aktie das Blatt bei 18,446 Euro aber ...