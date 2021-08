Die Nachricht, dass das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole nur virtuell stattfinden wird, sorgt für eine Rally der Märkte. Die Logik dahinter: die Fed und Fed-Chef Powell werden doch wohl kaum schon in Jackson Hole das

Die Nachricht, dass das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole nur virtuell stattfinden wird, sorgt für eine Rally der Märkte. Die Logik dahinter: die Fed und Fed-Chef Powell werden doch wohl kaum schon in Jackson Hole das Tapering ankündigen, wenn Corona verhindert, dass die Konferenz normal ausgetragen werden kann. Man hofft also auf eine weitere Verschiebung - vielleicht sogar eine Absage - des Taperings durch die Fed. Aber diese Hoffnung könnte sich trotz Corona zerschlagen, weil die Inflation wohl eher nicht "transitory" sein wird (steigende Mieten, anhaltende Lieferketten-Probleme, enger Arbeitsmarkt). So sehr sich die Märkte über die Rückkehr von Corona freuen - für die Wirtschaft und viele Unternehmen ist das eine ganz schlechte Nachricht..

