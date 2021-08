Foto: finanzbusiness Grenke verkauft seine Anteile am Berliner Unternehmen Viafintech Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 23 | 0 | 0 23.08.2021, 09:39 | Mit dem Veräußerungsgewinn will Grenke die Kapitalbasis in einem "anspruchsvollen Marktumfeld" aufstocken. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt behördlicher Genehmigung.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer