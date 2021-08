Neuer selly-Geschäftsführer Eric von Czapiewski Nachrichtenagentur: news aktuell | 23.08.2021, 10:10 | 35 | 0 | 0 23.08.2021, 10:10 |

ein Wechsel an: Eric von Czapiewski wird im September neuer Geschäftsführer.

Damit löst er Jean-Jacques Fischbach ab, der in seine Heimat Luxemburg

zurückkehrt.



Eric von Czapiewski wird am 1. September 2021 zum Geschäftsführer der

sellysolutions Servicegesellschaft mbH berufen. Der 36-Jährige studierte in

Berlin Wirtschaftsinformatik. Nach beruflichen Stationen bei

Rocket Internet trug Eric von Czapiewski die vergangenen elf Jahre in

verschiedenen Führungspositionen zum Aufbau des Online-Modehändlers Zalando bei.

Zuletzt war er Chief Technology Officer der Zalando Marketing Services. Somit

verfügt er über die Expertise und Erfahrung, mit selly die Digitalisierung der

Foodservice-Branche weiter voranzutreiben.



eine spannende Herausforderung für mich, in die Fußstapfen meines Vaters zu

treten. selly war immer schon ein Teil meines Lebens und ich bin hochmotiviert,

Verantwortung für die Zukunft der Firma zu übernehmen."



Jean-Jacques Fischbach kehrt mit seiner Familie in seine Heimat Luxemburg zurück

und wird dort eine Führungsposition in einem anderen Unternehmen übernehmen.

"Nach dem plötzlichen Tod von Gründer und Geschäftsführer Andreas von Czapiewski

im April 2020 und der aufkommenden Corona-Krise hat Jacques die Verantwortung

für die Geschäftsführung von selly übernommen. Wir dürfen uns bei ihm dafür

bedanken, dass er das Unternehmen mit großem Erfolg durch eine ausgesprochen

herausfordernde Zeit geführt hat," sagt Eric von Czapiewski.



Intern wird der Wechsel schon seit Monaten vorbereitet. Die Kunden und

Geschäftspartner von selly können weiterhin auf die zuverlässige und sichere

Leistung der selly Foodservice Cloud vertrauen.



Pressekontakt:



sellysolutions Servicegesellschaft mbH

Bornitzstr. 73-75

10365 Berlin

Telefon: +49 30 347 473 500

E-Mail: mailto:info@selly.biz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158052/5000053

OTS: sellysolutions Servicegesellschaft





