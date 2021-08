Unternehmensgewinne der Forstwirtschaft 2019 um 61 % gegenüber 2018 gesunken / Starker Rückgang von Produktionswert und Nettogewinnen trotz neuem Höchstwert bei Holzentnahme

WIESBADEN (ots) - Die Forstwirtschaft in Deutschland hat im Jahr 2019 Waren und

Dienstleistungen im Wert von 6,9 Milliarden Euro produziert. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der Waldgesamtrechnung mitteilt,

sank der Produktionswert damit um mehr als ein Fünftel (-21 %) gegenüber dem

Vorjahr. Die Nettounternehmensgewinne gingen sogar um 61 % zurück.



Höchstwerte bei der Holzentnahme in den Jahren 2018 und 2019





Die Rückgänge kamen zustande, obwohl die Holzentnahme einen neuen Höchstwerterreichte: 2019 wurden insgesamt 93 Millionen Kubikmeter Holz aus deutschenWäldern entnommen (gefällte und aus dem Wald gebrachte Bäume einschließlichRinde). Diese Menge übertraf den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2018 (90Millionen Kubikmeter). Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem erneut hohenSchadholzaufkommen. In den Jahren 2014 bis 2017 hatte die durchschnittlicheHolzentnahme bei 81 Millionen Kubikmetern gelegen und war somit 12 % geringerals der Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019. Infolge des erneut hohen Angebotsauf dem Markt sank der in der Waldgesamtrechnung zugrunde gelegte Rohholzpreisim Jahr 2019 um 36 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem er bereits 2018 um 12 %zurückgegangen war.Wert des Holzvorrates sinkt von 2017 bis 2019 um 44 %Aufgrund der gesunkenen Preise ist im monetären Bereich der Waldgesamtrechnungein starker Wertverfall des stehenden Holzvorrates und des natürlichen Zuwachsesan Holz (Nettozuwachs) zu verzeichnen: Obwohl der Holzvorrat zwischen 2017 und2019 um weniger als 1 % zurückgegangen ist, verlor er von Ende 2017 bis Ende2019 mehr als zwei Fünftel seines Gesamtwerts (-44 %). Der Wertverlust zeigtsich auch bei der monetären Bewertung des Nettozuwachses an Holz. Während derWert des Nettozuwachses 2018 noch 2,8 Milliarden Euro betrug, wurde 2019 einZuwachs in gleichem Umfang (+94 Millionen Kubikmeter mit Rinde) nur noch mit 1,8Milliarden Euro und damit um mehr als ein Drittel (-36 %) geringer bewertet.Methodischer Hinweis:Seit 2006 erstellt das Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft undForstökonomie im Auftrag des Statistischen Bundesamtes die Waldgesamtrechnungals Teil der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen. Im Jahr 2014 wurde derStandardtabellensatz auf die "European Forest Accounts" (EFA) umgestellt.Ausführliche Ergebnisse sind unter Publikationen der UmweltökomischenGesamtrechnungen abrufbar. Der Abschlussbericht "Methodenbeschreibung zumTabellenrahmen der European Forest Accounts und Ergebnisse der Jahre 2014 und2015" (Rosenkranz, L. Englert, H. et al. 2018) enthält eine ausführlicheBeschreibung der Methoden sowie die Herleitung der Ergebnisse.