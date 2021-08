Kann die Nvidia-Aktie in den nächsten Wochen ihr altes Hoch überwinden und danach ihren Höhenflug auf 225 USD fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040), die sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung befindet, erreichte im September 2020 ein Hoch bei 147,27 USD und trat danach in eine monatelange Seitwärtsbewegung mit positiver Tendenz ein. Lauft Analyse von www.godmode-trader.de durchbrach die Aktie am 2.6.21 die ober Pullbacklinie aus dem September 2020 und April 2020 und legte danach auf ihr Allzeithoch bei 208,75 USD zu. Nach einer Konsolidierungsphase nähert sich die Aktie nun wieder dem Allzeithoch an. Kann dieses überwunden werden, dann erscheint ein Anstieg auf 243,92 USD als möglich. Andernfalls könnte ein Rücksetzer auf 178,65 bis 172,50 USD eintreten.

Kann die Aktie das alte Hoch überwinden, um auf ihrem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 225 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.