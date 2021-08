Für das laufende Geschäftsjahr 2021 und die Folgejahre wird ein dynamisches Umsatzwachstum erwartet, was ab dem Geschäftsjahr 2022 das Erreichen der Gewinnschwelle ermöglichen sollte; Die Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie und das hoch-skalierbare Plattformgeschäft sollten zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen in den kommenden Jahren führen; Profiteuer vom Digitalisierungs- und Outsourcing-Trend innerhalb des Immobiliensektors durch die Vermarktung von Plattform-Services; Kursziel: 2,70 EUR; Rating: Kaufen



Das abgelaufene Geschäftsjahr der Solutiance war v.a. geprägt von einer dynamischen Umsatzentwicklung sowie von den Folgen der Corona-Pandemie, die das bisherige Wachstumstempo signifikant gebremst haben. In der vergangenen Geschäftsperiode hat das Unternehmen trotz eines herausfordernden Marktumfelds einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 58,5% auf 1,95 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) erzielt. Im Geschäft mit Dienstleistungen für Immobilienbetreiber wurde hierbei ein Umsatz in Höhe von 1,88 Mio. EUR (VJ: 1,14 Mio. EUR) erzielt. Der Auftragseingang blieb mit 2,24 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres mit 2,25 Mio. EUR.

Auf Konzernergebnisebene hat Solutiance im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung des EBIT auf -2,87 Mio. EUR (VJ: -2,97 Mio. EUR) erzielt. Hauptursächlich für das unverändert negative Ergebnisniveau waren die bisher noch geringe Umsatzbasis sowie Investitionen in den weiteren Ausbau des Plattformgeschäfts. Das Nettoergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -2,99 Mio. EUR und lag damit ebenfalls leicht über dem Vorjahresniveau (VJ: -3,10 Mio. EUR). Mit Veröffentlichung der Geschäftszahlen für die ersten sechs Monate 2021 hat die Gesellschaft ihre bisherige Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021 nach unten angepasst. Das Management der Gesellschaft erwartet nun für 2021 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 3,00 Mio. EUR bis 3,60 Mio. EUR (bisher: ca. 3,95 Mio. EUR).



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,70 Euro