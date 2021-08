Gold-Longs steigen deutlich, Kupfer-Longs gehen zurück - CoT-Report

Washington 23.08.2021 - Die Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt wieder leicht ausgeweitet. Dabei war unter anderem ein deutliches Plus bei den Netto-Longs auf Gold zu verzeichnen. Die Longs auf Kupfer und Silber wurden reduziert.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 17. August, um 4,5 Prozent auf 1.162.421 Kontrakte ausgeweitet. Dabei ging es vor allem für Mais und Weizen, aber auch für Gold nach oben. Die Netto-Longs auf Kupfer und Rohöl gingen zurück.





Der Goldpreis bewegt sich weiterhin unter der Marke von 1.800 USD. Die Investoren sehen hier auch weiterhin das Potential für steigende Preise, nicht zuletzt, da die Pandemie wieder deutlich an Schwung gewonnen hat. Die Netto-Longs auf das gelbe Metall stiegen in der vergangenen Woche um 52,2 Prozent auf 77.649 Punkte. Während die Pandemie auch weiterhin für Unsicherheit sorgt, schauen die Investoren auch auf die US-Geldpolitik. Die Notenbanker um Jerome Powell dürften noch in diesem Jahr damit beginnen, den Umfang der monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren. In Jackson Hole, wo das alljährliche Treffen der Notenbanker stattfindet, werden dazu Aussagen von Powell erwartet.Die Netto-Longs auf Silber wurden um 18 Prozent auf 9.758 Punkte reduziert, bei Platin wurden die Netto-Longs um 40,1 Prozent auf 5.376 Kontrakte gesenkt und die Netto-Longs auf Palladium wurden um 6,3 Prozent auf 2.758 Punkte gesenkt.Ein deutlicher Rückgang der Netto-Longs war auch bei Rohöl zu verzeichnen. Diese gingen um 2,4 Prozent auf 280.114 Kontrakte zurück, da der Ölpreis in den vergangenen Wochen deutlich an Schwung verloren hat. Auch hier ist die Pandemie einer der Hauptgründe für die Korrektur. Die Marktteilnehmer erwarten zumindest eine Abschwächung des Nachfrageanstiegs. Im Juli soll die Nachfrage laut EIA sogar wieder leicht gesunken sein, bedingt durch Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in China. Die IEA hat auch ihre Wachstumsprognosen für das zweite Halbjahr gesenkt, während gleichzeitig die OPEC+ Staaten ihre Förderung um monatlich 400.000 Barrel/Tag erhöhen. Die Lage bleibt damit weiter schwierig. Wie die Analysten von Baker Hughes am Freitag mitteilten, wurde die Zahl der laufenden Förderanlagen in den USA in der letzten Woche um zwei auf 387 ausgeweitet.Zuletzt ist auch der Kupferpreis wieder unter Druck geraten. In London rutschte der Preis für die Tonne auf 9.100 USD ab. Grund dafür sind anhaltende Sorgen über die Nachfrage aus China. Hinzu kommt allerdings auch die Aufwertung des US-Dollars, der Rohstoffkäufe für Kunden mit anderen Währungen verteuert. Die Marktteilnehmer fragen sich nun, wie es künftig mit dem Preis weitergehen wird, da die Konjunkturindikatoren aus China bereits seit längerem wieder nachlassen, weshalb eine schwächelnde Nachfrage erwartet. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs um 37,6 Prozent auf 19.944 Kontrakte reduziert.Bei den Agrarrohstoffen rechnen die Marktteilnehmer wieder verstärkt mit steigenden Preisen. Die Netto-Longs auf Weizen wurden um 26,4 Prozent auf 24.185 Kontrakte gesteigert, die Netto-Longs auf Mais stiegen um 9,8 Prozent auf 278.911 Kontrakte und bei den Sojabohnen war ein Anstieg der Netto-Longs um 6,0 Prozent auf 97.179 Kontrakte zu verzeichnen.Quelle: shareribs.com / CFTC