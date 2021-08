Köln: Brutaler Angriff auf Kippaträger Autor: Tichys Einblick | 23.08.2021, 11:00 | 35 | 0 | 0 23.08.2021, 11:00 | 1 Vor 1.700 Jahren erließ Kaiser Konstantin ein Edikt, in dem er Juden erlaubte, städtische Ämter in Köln zu bekleiden. Das Gesetz ist der früheste Nachweis über jüdisches Leben „in Deutschland“ und in diesem Jahr Anlass zu diversen Feierlichkeiten. Die Stadt am Rhein zeigt sich besonders stolz auf ihr Erbe, passt es doch gut ins Narrativ Der Beitrag Köln: Brutaler Angriff auf Kippaträger erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer