Aktien Frankfurt Dax-Gewinne bröckeln nach Wirtschaftsstimmungsdaten ab Nach Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in Europa sind die frühen Gewinne des Dax am Montag weitgehend abgebröckelt. Der Leitindex, der am Morgen kurz die Hürde von 15 900 Punkten testete, legte zur Mittagszeit nur noch um 0,22 Prozent auf 15 843,45 …