Nach dem Coronatief bei 67,00 US-Dollar im März letzten Jahres folgte darauf eine steile Rallye und erreichte Notierungen von knapp 180,00 US-Dollar. Ende Juli geriet der Wert jedoch in Turbulenzen, infolgedessen kam es nur wenig später zu einem Verkaufssignal und ersten Abschlägen in den Bereich von 157,33 US-Dollar. Zwar versucht sich der Wert in diesem Bereich zu stabilisieren, eine tragfähige Unterstützung liegt aber noch einige Dollar tiefer. Für eine harmonische Konsolidierung bedarf es neuerlicher Tiefs, obwohl zu Beginn dieser Handelswoche eine kleine Erholung einsetzen könnte.

Rallye vorerst gestoppt

Obwohl die Abschläge der letzten Zeit nicht unbedingt als Rallyeabbruch gewertet werden müssen, zeigt sich kurzfristig bärischer Druckaufbau. Das könnte die American Express-Aktien in kommenden Wochen auf 151,46 bzw. rund 150,00 US-Dollar abwärts drücken. Eine weitere Unterstützung bildet der EMA 50 bei 143,10 US-Dollar. Auf der anderen Seite könnte es zu Beginn dieser Handelswoche zu einer Erholungsbewegung an 161,48, jedoch maximal 165,00 US-Dollar kommen. Von dort an müssten neuerliche Abschläge in Kauf genommen werden. Ein Test der Jahreshochs kann dagegen erst oberhalb von 170,00 US-Dollar gelingen.