Die Düsseldorfer erzeugen Strom aus Kohle, Gas und Wasserkraft. In Finnland und Schweden sind sie an drei Atomkraftwerken beteiligt. Speicherung und Transport von Gas und Strom gehören dazu, genauso wie der Energiehandel. Die einstige Kraftwerkssparte von EON ist günstig: Beim Kurs von 33 Euro kommt der Börsenwert auf 12 Milliarden Euro. Dabei setzt der Stromproduzent, einer der größten der Welt, 51 Milliarden Euro um. Der finnische Energiekonzern Fortum baut seinen Anteil (76%) stetig an den Düsseldorfern aus. Gegenüber Reuters sagte Fortum-Boss Markus Rauramo am Dienstag, daß er weitere Anteilskäufe nicht ausschließen kann: „Wir werden Ende des Jahres berichten, wie hoch unsere Beteiligung an Uniper ist.“ Wir gehen von einem deutlichen Anstieg aus. Ab dem nächsten Jahr ist eine vollständige Übernahme denkbar. Das wundert nicht, schließlich fließt der cash flow in Strömen mit 1,2 Milliarden Euro im Jahr. In der Bilanz stecken Netto-Vermögenswerte von 11,2 Milliarden Euro. Sie bekommen Uniper somit fast zum Buchwert. Die Risiken sind aufgrund der hohen Substanz gering. In 40 Ländern sind die Deutschen unterwegs, die Kraftwerke können 35 Gigawatt produzieren. Der Schwerpunkt liegt in Europa und Rußland. Gehandelt wird die Energie weltweit. Es gehört ein Gasgeschäft dazu, das Uniper zu einem führenden Gasunternehmen in Europa macht. Im ersten Halbjahr klingelte ein bereinigtes Ebit von 580 Millionen Euro in der Kasse. Im Vorjahr lag das Ebit noch bei 691 Millionen. Grund für den Rückgang sind höhere Rückstellungen für CO2-Zertifikate. Auf Jahresbasis wird dieser Effekt das Ergebnis nicht belasten, versicherte CEO Klaus-Dieter Maubach am 13. August. Das Kerngeschäft sei stabil. Das Ergebnis in der europäischen Erzeugung liegt über dem des Vorjahres. Das Segment profitierte von der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 Ende Mai 2020 sowie der Wiederinbetriebnahme der Gaskraftwerksblöcke Irsching 4 und 5 Ende 2020. Ebenfalls positiv wirkten höhere Erlöse in England. Der Rückgang in der russischen Stromerzeugung war Folge von Fremdwährungseffekten. Der Überschuß liegt zum Halbjahr mit 485 Millionen um 42 Millionen Euro unter dem Vorjahr. CEO Maubach bekräftige den im ersten Quartal angehobenen 2021er Ausblick fürs Ebit von 800 Millionen bis 1,05 Milliarden sowie für den Überschuß von 650 bis 850 Millionen. Gehen Sie von 800 Millionen aus, beträgt das KGV 15. Es floß eine Dividende von 1,37 Euro. Das macht saftige 4,1%. Maubach will bis 2035 die europäische Erzeugung und bis 2050 alle Geschäfte klimaneutral stellen. Uniper beendet die Steinkohleverstromung in Deutschland und Großbritannien schneller. „Ein Block des Steinkohlekraftwerks Ratcliffe werden wir bereits Ende September 2022 schließen – zwei Jahre vor dem von der britischen Regierung angekündigten Termin für den Kohleausstieg“, so Maubach. Fazit: Übernahmephantasie. Plus eine günstige Bewertung. Value-Papier!