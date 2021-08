Neun NFL-Teams, darunter die Tampa Bay Buccaneers und die Dallas Cowboys, nutzen die Technologie von Versus Systems für die Fanbetreuung vor der Saison 2021

Los Angeles, 23. August 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab der Vorsaison für neun NFL-Teams, darunter die San Francisco 49ers, die Tampa Bay Buccaneers, die New York Giants, die Dallas Cowboys, die Tennessee Titans, die Houston Texans, die Los Angeles Rams, die Philadelphia Eagles und die New York Jets, Live-Erlebnisse im Stadion und auf mobilen Endgeräten ermöglicht.

In der Vorsaison 2021 können die Fans dieser neun Teams die Versus XEO-Plattform nutzen, um auf ihren mobilen Geräten in Team-Apps individuelle interaktive Spiele auszuprobieren, während sie ihre Lieblingsteams anfeuern.

„Die NFL ist die Heimat der bedeutendsten Live- und TV-Events in den Vereinigten Staaten. Der Profi-Football bietet einige der größten Spiele, hat die umfangreichste Fangemeinde und das größte Fernsehpublikum der Welt. Wir sind begeistert, mit einigen der größten Teams der Liga zusammenzuarbeiten, von den 49ers über die Buccaneers bis hin zu den Cowboys, Eagles, Giants, Jets, Rams, Texans und Titans“, erklärte der Gründer und CEO von Versus Systems, Matthew Pierce. „Wir sind sehr stolz darauf, die am häufigsten gesehenen und unterhaltsamsten Events der Welt noch attraktiver zu machen.“

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.