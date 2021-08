Wien (ots) - Wie gehen der begrenzte Platz in der Kombüse beim Hochseesegeln und

die lukullische Grenzenlosigkeit der Haute Cuisine zusammen? Der Sternekoch und

leidenschaftliche Segler Heino Huber sagt in seinem neuen Kochbuch, speziell für

alle Segelbegeisterten und Besitzer von Yachten und Segelbooten: Auf dem Schiff

geht kulinarisch viel mehr, als man denkt. Aber auch, wer nicht so schnell die

Segel hisst, wird den Autor mit Freude - im Kopf - auf seiner Reise begleiten,

genial einfache Rezepte entdecken und eine wunderschöne, abwechslungsreiche

Sommerküche genießen.



Der österreichische Sternekoch und ehemalige "Koch des Jahres" ist am Bodensee

aufgewachsen und kam bereits als Kind mit dem Segelsport in Berührung - eine

tiefe Leidenschaft, die bis heute anhält. Segeln bedeutet für ihn Freiheit,

Natur erleben und Genuss. Für Heino Huber war es daher nur logisch, seine beiden

großen Leidenschaften zu verknüpfen: das Segeln und die gehobene Kulinarik.









Hubers Art auf dem Schiff zu kochen gründet in vielen Jahren Erfahrung in der

gehobenen, internationalen Küche, seiner Liebe zum Segeln und seiner großen

Affinität zu den Spezialitäten und Klassikern des Mittelmeerraumes. "Als Profi

ist es eine Selbstverständlichkeit immer weiter- und vorauszudenken - wie bei

einer Schachpartie. Was kann ich aus diesen Zutaten noch zaubern? Jeder

sorgfältig überlegte Zug verschafft einen Vorteil. Und wenn ich Paella mit vom

Vortrag übrigem Muschelfond aufgieße oder eine geniale Muschelsuppe zubereite,

wird der Vorteil zur Geschmacksexplosion. So führt eines zum anderen. Das ist

für mich pure Lebensfreude - und muss in der Küche auch gar nicht so kompliziert

werden", beschreibt Huber seine intelligente Küchenphilosophie, die er mit

vielen praktischen Tipps auch weniger geübten Hobbyköchinnen und -köchen ans

Herz legt.



Von Calamari gefüllt mit Blutwurst bis zu Salatherzen mit gegrillter

Wassermelone



Die Vielfalt der Rezepte spiegelt die reichhaltige Erfahrung des Kochs wider -

gemeinsam haben sie aber alle die Einfachheit und Frische der allerbesten

Produkte auf den mediterranen Märkten kombiniert mit luftig-leichter Kreativität

und herzhaftem Geschmack. Auch wenn von Huber die Optik seiner Gerichte wie ein

Markenzeichen zelebriert wird, zählt für ihn vor allem der volle, runde

Geschmack. Das gilt von der knackig-frischen Vorspeise wie den

"Romanosalatherzen mit gegrillter Wassermelone und Labneh" über erwärmende

Suppen wie der "Tomaten-Krustentier-Orangeade" und Hauptgerichten wie "Mit

"Mit
Schwarz-/Blutwurst gefüllte Calamari" bis zum süßen Finale wie



