Modern Plant Based Foods - Newsflow weckt Hoffnungen auf neue Rallye.

Die Aktie der Modern Plant Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) könnte vor einem Ausbruch auf 3 Euro bis zum Herbst zu stehen. Seit Monaten hatte sich bereit an der Supportlinie bei 1 Euro eine komplexe Bodenbildungsphase abgezeichnet, deren Finalisierung nun erreicht zu sein scheint. Umrahmt von äußerst positiven News kann man charttechnisch jetzt einen Turnaround ableiten, der Kurse über 3 Euro bis Ende Herbst plausibel erscheinen läßt. Hält sich die Notierung nun auf einem Bewertungsniveau über 1,50 Euro, könnte eine erhebliche Ausbruchsdynamik die Folge sein.

Eine Double Bottom Formation, die sich in einem Korridor um 1,30 / 1,37 Euro herausgebildet hat, kann nun als klassisches "W" gedeutet werden, das einen unmittelbar bevorstehenden breiten Kursaufschwung indiziert.



Die Nachrichtenlage ist hervorragend: Ein neuer Vertriebskanal für die hauseigenen Fleischersatzprodukte.



Modern Plant Based Foods gab kürzlich bekannt, daß Modern Meat seine Linie von Fleischersatzprodukten nun über Gordon Food Service (GFS) vertreibt. GFS wird mehrere Produkte in sein Sortiment aufnehmen, darunter die Modern Crabless Cakes, Burgers, Meatballs und Gyozas. Damit haben die Mehrheit der Restaurants landesweit direkten Zugang zu den Modern Meat-Produkten.

GFS besteht seit mehr als 120 Jahren und hat sich einen Ruf aufgebaut, der auf den Grundwerten und dem Engagement des Unternehmens für Verbesserung, Innovation und verantwortungsvolles Wachstum basiert. GFS hat seinen Hauptsitz in Wyoming (Michigan, USA) und führt im Schnitt 10.000 Warenartikel pro Vertriebszentrum. GFS beliefert über seine 25 Vertriebszentren mehr als 100.000 Kunden in der Gastronomie in ganz Kanada und den USA. GFS vertritt bekanntermaßen ein umfangreiches Portfolio on Lebensmittelmarken aus aller Welt.

"Diese Vertriebspartnerschaft mit GFS wird unserer Meinung nach eine wichtige Rolle bei der Förderung der nationalen Expansion unserer Produkte spielen. Durch die Aufnahme von GFS in unser Vertriebsnetz erschließen wir einen völlig neuen Vertriebskanal. Die überwiegende Mehrheit von Restaurants im ganzen Land wird von GFS beliefert, was wiederum unsere Bekanntheit deutlich steigern wird," freut sich Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. "Da Verbraucher Gesundheit und Wohlbefinden einen größeren Stellenwert beimessen, stellen sie auch immer mehr auf eine gesündere Ernährung um. Wie wir ist sich GFS des wachsenden Verbrauchertrends hin zu pflanzlichen Fleischalternativen bewusst und möchte seinen Kunden in der Gastronomie bewährte Qualitätsprodukte wie Modern Meat anbieten."