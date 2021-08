Die ersten Schritte zum eigenen Zuhause / Die Pandemie hat den Wunsch nach einem Eigenheim gestärkt

München (ots) - Ein Eigenheim ist für viele Menschen ein Lebensziel. Die

Corona-Pandemie hat das Interesse an Wohnimmobilien in Bayern noch verstärkt.

Worauf es ankommt, damit der Wunsch vom eigenen Zuhause Wirklichkeit wird,

erklärt die LBS Bayern.



Eigenkapital





Die Zinsen sind seit Jahren historisch niedrig. Das macht es schwieriger,Vermögen aufzubauen. Deshalb gilt: Je früher man mit dem Ansparen vonEigenkapital anfängt, desto besser. Würde man beispielsweise das Kindergeld vonderzeit 219 Euro pro Monat bis zum 18. Geburtstag zur Seite legen, ergäbe sicheine Summe von über 47.000 Euro - und das ohne Berücksichtigung von Zinsen oderstaatlichen Förderungen. Wer mit einem Bausparvertrag für einen späterenImmobilienkauf vorsorgt, kann dabei die Wohnungsbauprämie erhalten. Für Menschenab 16 Jahren mit einem zu versteuernden Einkommen von maximal 35.000 Euro(Verheiratete: 70.000 Euro) gibt es zehn Prozent Förderung auf die Einzahlungen- maximal 70 Euro (Verheiratete: 140 Euro). Doch nicht nur dadurch wird dieSparanstrengung belohnt. Wer über Jahre hinweg Einzahlungen in einenBausparvertrag geleistet hat, bringt Eigenkapital mit und zeigt, dass er Geldzur Seite legen kann. Das zahlt sich später aus, wenn eine konkrete Finanzierungabgeschlossen wird. Auch Vermögenswirksame Leistungen mit Arbeitnehmersparzulageoder die Wohnriester-Förderung können beim Ansparen helfen.Finanzieller SpielraumDie Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist in Bayern vielerorts größer als dasAngebot. Obwohl die Immobilienpreise dadurch in den vergangenen Jahren deutlichgestiegen sind, ist ein Eigenheim an vielen Standorten aber auch fürDurchschnittsverdiener machbar. Dabei sind die historisch günstigen Zinsen einwichtiger Vorteil. Diese verbilligen eine Finanzierung erheblich und wiegenPreisanstiege zumindest teilweise auf, wie dieses Beispiel zeigt: Bei einemZinsniveau von etwa fünf Prozent für zehnjährige Zinsfestschreibungen konnte manmit einer monatlichen Rate von 1000 Euro einen Betrag von rund 170.000 Eurofinanzieren, um nach 25 Jahren schuldenfrei zu sein. Beim heutigen Niveau vonungefähr einem Prozent können mit derselben monatlichen Rate fast 270.000 EuroDarlehen aufgenommen werden.Immobilieninteressenten sollten frühzeitig eine Finanzierungsberatung inAnspruch nehmen, rät die LBS Bayern. So erhalten sie eine klare Vorstellung,welche Objekte finanzierbar sind und können sich bei der Suche auf das passendeSegment konzentrieren. Und wenn sie die Wunschimmobilie finden, verlieren siekeine Zeit mehr damit, die Finanzierung zu klären. Das kann ein Vorteilgegenüber anderen Interessenten sein.Persönliche WohnwünscheBei der Objektsuche kommt es darauf an, sich die eigenen Bedürfnisse undVorlieben klar zu machen. Das gilt für die Lage und die gewünschte Infrastrukturebenso wie für die wichtigsten Merkmale des Objekts. Wer überwiegend von zuhausearbeitet, kann eine längere Pendelstrecke zum Arbeitgeber in Kauf nehmen, sollteaber über ein Arbeitszimmer verfügen. Eine Baumgruppe vor dem Fenster findet dereine schön, weil er gerne das Zwitschern der Vögel hört. Für den anderen ist sieein lästiger Schattenmacher. Gleichzeitig sollten sich Kaufinteressenten auchklar darüber werden, an welchen Punkten sie Kompromisse eingehen können. Denngerade in einem Markt, in dem die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt,können zu enge Vorstellungen eine Hürde sein.ObjektsucheAngesichts der großen Nachfrage sind Objekte oft nur kurz am Markt und es ist invielen Regionen nicht leicht, zum Zug zu kommen. Sparkassen und LBS sindgemeinsam der größte Vermittler von Wohnimmobilien in Bayern. Interessentenhaben in den Beratungsstellen von LBS und Sparkassen die Möglichkeit, sich mitihrem konkreten Wohnwunsch in der jeweiligen Region registrieren zu lassen.