be AG: Premiere an der Wiener Börse

Seit heute notieren die Aktien der :be AG im direct market der Wiener Börse. Am späten Mittag soll es eine erste Preisfeststellung geben. Der Referenzpreis beträgt 1,45 Euro.Der Börsenneuling aus Lustenau (Vorarlberg) entwickelt und implementiert nachhaltige Gebäudekonzepte. Gebündelt sind in der Gesellschaft Beteiligungen an einem Architekturbüro (Baumschlager Eberle Architekten) sowie an der „2226 AG“, dies ist die ...