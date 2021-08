Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Generalsekretär Markus Blume hält die Kanzlerkandidatenfrage der Union nach dem Wahlkampfauftakt für endgültig entschieden. "Da sind die Würfel gefallen", sagte er dem TV-Sender "Bild".





Der CDU-Vorsitzende und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollten beide "ihre Parteien möglichst stark machen". Es gehe in dieser Phase nicht darum, eine Debatte zu führen, "die am Ende keinem hilft, außer dem politischen Gegner", so Blume. "Wir sind jetzt mitten im Rennen." In der vergangenen Woche hatten Politiker aus den Reihen der Union Laschets Rückzug als Kanzlerkandidat gefordert, wenn sich die Umfragewerte der Partei nicht verbessern sollten. Laschet hatte sich im April in einem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gegen Söder durchgesetzt.