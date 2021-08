Foto: finanzbusiness Christoph Haenschel wechselt von Goldman Sachs zu Morgan Stanley Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 16 | 0 | 0 23.08.2021, 14:21 | Der 49-Jährige wird ab sofort als Head of Fixed Income Capital Markets für die DACH-Region tätig sein. Morgan Stanley will das Geschäft in Frankfurt kontinuierlich ausbauen, wie FinanzBusiness vom Unternehmen erfuhr.

