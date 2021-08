Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech Aktie deutlich im Plus Neuer Impfstoff-Vertrag und Zulassungs-Phantasie In der frühen US-Vorbörse liegt die BioNTech Aktie heute Morgen deutlich im Plus. Aktuelle Indikationen für die Biotech-Aktie liegen bei 375 Dollar, nachdem der Anteilschein des Mainzer Unternehmens am Freitag mit 348,68 Dollar aus dem NASDAQ-Handel …