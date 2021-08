23.08.2021 – Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609) stand in der Vergangenheit für ihre populären Finanzseiten und je nach Börsenstimmung erzielte man sehr hohe oder eben niedrigere Werbeeinnahmen. Volatiles Geschäft und trotz konsequenter Übernahmepolitik in den letzten Jahren mit „börsennews.de“, „finanznachrichten.de“ und anderen – nicht jedem gefällt volatiles Geschäft. Dazu die teils kontrovers diskutierte, teils als zu aggressive eingestufte Werbung.

Aber seit dem Smartbroker – und auch den anderen „Produkten“ der wallstreet:online capital AG

sollte die Aktie den Abschlag für stark schwankende Erträge immer mehr verlieren. In den Vordergrund sollte in der GuV und der Bilanz des Konzerns immer mehr das berechenbare und hoch-skalierbare Brokerage-Geschäft treten. Die heute veröffentlichten Zahlen des Konzerns deuten die Zukunft an, lassen aber noch Luft nach oben. Für die Anleger scheint es nicht schnell genug zu gehen – die Aktie verliert nach den Zahlen über 8 % im Frankfurter Handel. Vielleicht sieht man aber auch nur „Gewinnmitnahmen“ nach dem fulminanten Kurslauf der Aktie. Sell on good news, hat noch nie geschadet.

Während das Portalgeschäft auch in 2021 seine Stärke ausspielte, wuchs der Smartbroker langsam in die geplanten Dimensionen. Natürlich durch die starke Position der Finanzportale der W:o-Gruppe befeuert und gefördert – genau so wie geplant und angekündigt. Zur Erinnerung der w:o -Vorstand Matthias Hach stellte die Transformationspläne der w:o Gruppe in einem Exclusivinterview ausführlich und nachvollziehbar vor.

Dazu die Zahlen

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen hat die Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 57 % (organisch +54 %) auf 23,8 Mio. EUR (+8,7 Mio. EUR) gegenüber 1. HJ 2020 gesteigert. Das operative EBITDA vor Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker steigt planmäßig auf 9,0 Mio. EUR und hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 nahezu verdoppelt (+4,4 Mio. EUR). Im operativen EBITDA nicht enthalten sind die Kosten zur Kundengewinnung für den Smartbroker (7,9 Mio. EUR) sowie Einmaleffekte.