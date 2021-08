NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich erst einmal eine Fortsetzung der am Freitag begonnenen Erholung ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,46 Prozent höher bei 35 283 Punkten. Vergangene Woche hatte der Leitindex wegen Sorgen über eine mögliche baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik mehr als ein Prozent eingebüßt. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG am Montag 0,26 Prozent im Plus bei 15 132 Zählern.

Am Freitag hatten Aussagen eines US-Notenbankers, der als Anhänger einer lockeren Geldpolitik gilt, die Ängste wegen einer geldpolitischen Verschärfung etwas gemildert. Von dem Notenbanken-Treffen erwarten die Anleger Hinweise auf den künftigen Kurs der US-Notenbank Fed. Die Veranstaltung - traditionell in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beheimatet - wird wegen der Corona-Pandemie wie schon im Vorjahr nur online stattfinden.