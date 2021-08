Das dänische Unternehmen Nowocoat setzt sein Wachstum fort und hat seinen Umsatz nach Akquisitionen in Schweden um mehr als 50 Prozent und 70 Millionen DKK gesteigert

Der dänische, familiengeführte Farben- und Lackhersteller Nowocoat Industrial A/S setzt sein massives Wachstum fort und hat in diesem Jahr bereits einen Umsatz von über 220 Millionen DKK erzielt. Hintergrund für diese Entwicklung ist eine aggressive Marketingstrategie, die auf hohe Qualität, Service und patentierte, umweltfreundliche und nachhaltige Produkten setzt. Eine weitere Akquisition wird in Kürze bekannt gegeben.

Nach intensiven Verhandlungen im Sommer ist die schwedische Farben- und Lackfabrik AB Rötmotaverken nun Teil des dänischen Wachstumsunternehmens Nowocoat Industrial A/S mit Sitz in Kolding. Nowocoat zementiert damit seine Wachstumsstrategie und hat 2021, nur sieben Jahre nach seiner Gründung, bereits einen Umsatz von 220 Millionen DKK erzielt.

„Wir haben uns von Anfang an auf Wachstum und Ertrag konzentriert“, sagt Ole E. Jensen, CEO von Nowocoat Industrial A/S, und kündigt für 2021 eine weitere Akquisition an, die den Gesamtumsatz auf 350 Millionen DKK im Jahr 2022 erhöhen wird. „Wir führen ein gesundes Unternehmen mit verfügbaren Kapazitäten und Finanzen, die uns gute Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Wir werden dies zu unserem Vorteil nutzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt", erklärt Ole E. Jensen weiter.

Nowocoat Industrial A/S wird AB Rötmotaverken mit weiteren, neuen Ressourcen in Form von Know-how, Investitionen und Synergien versorgen. Das Unternehmen ist weiterhin an seinem jetzigen Standort in Schweden tätig, und Conny Alfsson, CEO von AB Rötmotaverken, bleibt für das Tagesgeschäft, den Verkauf und die Entwicklung verantwortlich.

„Der Zusammenschluss wird beide Unternehmen stärken. Mit Nowocoat Industrial können wir auch auf spezifischere Anfragen eingehen und entsprechend liefern. Der Markt ist durch wenige, sehr große Akteure gekennzeichnet, was für die Kunden einige Einschränkungen mit sich bringt – nicht zuletzt in Baumärkten und auf dem Verbrauchermarkt. Oft diktieren die Lieferanten mehr oder weniger die Bedingungen, unter denen die Zusammenarbeit stattfinden soll, und mit der erhöhten Kapazität und den neuen Produkten, über die wir durch unseren Anschluss an Nowocoat Industrial verfügen, können wir die Baumärkte in Zukunft deutlich besser bedienen und ihnen damit mehr Freiheit bei ihren Einkäufen bieten“, betont Conny Alfsson.