Coinbase (WKN: A2QP7J), die hinter Binance zweitgrößte Krypto-Börse der Welt, hat am 14. April 2021 ihren Börsengang gefeiert. Zugleich markierte dieses Datum das bisherige Allzeithoch der führenden Krypto-Devise, also des Bitcoin (BTC). Auch die Coinbase-Aktie geriet nach einem erfolgreichen Start erst einmal unter Abgabedruck. Dies jedoch nutzte Cathie Wood von ARK Invest zu massiven Käufen. Warum?Coinbase Global ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen anbietet. Die Gesellschaft wurde am 1. Juni 2012 durch Brian Armstrong und Fred Ehrsam gegründet, nachdem es wie Airbnb und reddit aus einem Wettbewerb des Y Combinator entstanden war. Armstrong war zuvor Entwickler bei Airbnb, Ehrsam Devisenhändler bei Goldman Sachs.