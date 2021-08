IBU-tec advanced materials AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis 2021 untermauert weiteres dynamisches Wachstum

- Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2021 um 40 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum

- Bereinigtes EBITDA wächst um 540 Prozent auf 1,6 Mio. Euro

- Prognose für Gesamtjahr 2021 bestätigt

- Fortführung der Wachstumsstrategie mit Fokus auf Greentech-Märkte - Wachstumstreiber sind eigene Batteriematerialien und Glascoating

Weimar, 24. August 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) schließt das erste Halbjahr mit einem operativ starken Ergebnis ab und setzt damit ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. So stieg der Umsatz der IBU-tec-Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres um 40 % auf 20 Mio. Euro, nach 14,5 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen legte bereinigt sogar um 540 Prozent auf 1,6 Mio. Euro zu, nach einem bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr 2020 von -0,4 Mio. Euro. Im EBITDA für das erste Halbjahr 2021 nicht enthalten sind die Kosten der Kapitalerhöhung im Frühjahr, über die brutto 25,5 Mio. Euro erlöst wurden, sowie die Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit dem Brand bei der Tochtergesellschaft BNT Chemicals im Dezember 2019. Unbereinigt beläuft sich das EBITDA auf 1,4 Mio. Euro nach 3,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020, wobei hier einmalige Versicherungsleistungen nach dem Brand von rund 4,3 Mio. Euro enthalten sind, die das Ergebnis in der ersten Jahreshälfte 2020 maßgeblich beeinflusst haben.

Angesichts des starken Halbjahresergebnisses bestätigte der IBU-tec-Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Bei gleichbleibenden Rohstoffpreisen geht die IBU-tec-Gruppe weiterhin von einem Umsatz von 37 bis 39 Mio. Euro aus. Die EBITDA-Marge wird im Bereich von 17 bis 19 Prozent erwartet. Mit der Anfang des Jahres vorgelegten Strategie "IBU2025" plant IBU-tec bis 2025 ein Umsatzwachstum auf 80 bis über 100 Mio. Euro, bei einer EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent zu erreichen. Wesentliche Wachstumstreiber sind dabei das eigene Batteriematerial, das ab dem vierten Quartal 2021 am Markt angeboten wird. Aufgrund der bereits jetzt schon hohen Nachfrage nach dem Produkt und bereits abgeschlossener Vertriebskooperationen wird IBU-tec ab dem kommenden Quartal beginnen, auf Vorrat zu produzieren und die Lagerhaltung bis Ende 2021 weiter auszubauen. Die Gesamtleistung im Bereich Batteriewerkstoffe soll im vorliegenden Geschäftsjahr um 50 Prozent oder mehr steigen. Ein weiterer Wachstumstreiber ist der Bereich Glascoating, der durch die Vermeidung von Plastikmüll einen wesentlichen Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung leistet. Auch hier soll sich der Umsatz in den kommenden Jahren verdoppeln; eine neue MBTC-Pilotanlage hat IBU-tec in den vergangenen Monaten aufgebaut und die Voraussetzung für die massive Kapazitätsausweitung damit geschaffen.