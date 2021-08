FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag gestützt durch eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch unter 1,17 Dollar notiert. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1718 (Freitag: 1,1671) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8534 (0,8568) Euro.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützte den Euro. Die im August etwas eingetrübte Unternehmensstimmung in der Eurozone belastete in diesem Umfeld nicht. Schließlich lag der von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft in etwa im Rahmen der Erwartungen und befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau. "Der Wirtschaftsaufschwung der Eurozone hat im August seine beeindruckende Dynamik beibehalten", erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson.