Internationale Kreditmanagement-Konferenz am 30.09.2021

GÖTTINGEN (ots) - Am 30. September 2021 veranstaltet das Beratungs- und

Softwareunternehmen SCHUMANN eine Online-Konferenz zum digitalen

Kreditmanagement. Referenten aus dem nationalen und internationalen Kunden- und

Partnerkreis des Unternehmens diskutieren neue Lösungen zur Digitalisierung im

Kreditmanagement für Versicherungen, Finanzdienstleister & Industrie- und

Handelsunternehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Die wirtschaftlichen Veränderungen durch die Corona-Pandemie sind enorm, doch

während einige Branchen unter der Entwicklung leiden, profitieren andere auch.

Gerade im Kreditmanagement muss man deshalb genau hinschauen, aus welcher

Branche die eigenen Kunden und Lieferanten kommen und wie sich dort die

Liquidität entwickelt. "Zur Beantwortung dieser Fragen lohnt es sich, die

Möglichkeiten der Digitalisierung im Kreditmanagement auszuschöpfen und die

Automatisierung von Prozessen voranzutreiben. Unsere Konferenz bietet dazu

spannende Insights aus der Praxis", weiß Dr. Martina Städtler-Schumann,

Geschäftsführerin der Prof. Schumann GmbH. Sie ist sicher: "Digitalisierte

Prozesse sind der entscheidende Wettbewerbsvorteil, denn sie machen Unternehmen,

Banken und Versicherungen schneller und widerstandsfähiger."





Bei der internationalen SCHUMANN-Konferenz im September wird es folglich genauum diese Themen gehen. Über zwei parallele Kanäle (deutsch und englisch), decktdie Konferenz ein breites Interessenspektrum ab. In Podiumsdiskussionen,Vorträgen und Präsentationen geht es um folgende Fragen:- Welche neuen Lösungen gibt es?- Wie setzt man die eigene Digitalisierungsstrategie im Unternehmen praktischum?- Welche Methoden und Techniken nutzen Versicherungen, Finanzdienstleister &Industrie- und Handelsunternehmen in Corona-Zeiten?Die SCHUMANN-Konferenz Digitales Kreditmanagement findet auch dieses Jahr alsvirtueller Event im Live-Stream statt. Städtler-Schumann erklärt: "Dasermöglicht uns auch vermehrt internationale Experten als Referenten zu gewinnen.Im letzten Jahr aus der Not geboren, ist dies für uns letztlich eine positiveFolge der Corona-Pandemie, denn der länder- und branchenübergreifende Austauschist enorm bereichernd und den Teilnehmern sehr wichtig." Vertreter großerUnternehmen, Plattformen und Verbände wie abcfinance, Aurubis, AtradiusDeutschland, BFS finance GmbH, Canopius Group, Dun & Bradstreet Europe, FCI,ICISA, km Credit Consulting, MeinAuto Group AG, Peter Cremer Holding GmbH & Co.KG und Zurich Gruppe Deutschland haben bereits eine aktive Beteiligung zugesagt.Die Konferenz ermöglicht damit einen tiefen Einblick in diverse Branchen undLänder. Das Potenzial von digitalen Lösungen wird dabei genauso thematisiert wieaktuelle Entwicklungen z. B. das neue Lieferkettengesetz.Die SCHUMANN-Konferenz wendet sich an Entscheidungsträger und Praktiker, die fürdie Unternehmensentwicklung und Prozesse im Kreditmanagement verantwortlichsind. Die Agenda und das Anmeldeformular für die SCHUMANN-Konferenz DigitalesKreditmanagement am 30. September 2021 finden Interessierte hier:http://www.prof-schumann.de/konferenzPressekontakt:Martina HammerUNTERNEHMENSKOMMUNIKATIONmailto:m.hammer@prof-schumann.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151742/5000894OTS: SCHUMANN