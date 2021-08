Gericht in Münster: Italien kein sicheres Herkunftsland Autor: Tichys Einblick | 23.08.2021, 17:19 | 17 | 0 | 0 23.08.2021, 17:19 | Wohl selten schafft ein deutsches Gericht, was dem Verwaltungsgericht in Münster gelang: Eine Entscheidung schaffte es in die italienischen Medien. Die Tageszeitung Il Giornale griff ein besondere Urteil auf, wonach zwei Asylbewerber, und demnach illegale Migranten, im letzten Moment nicht nach Italien zurückgeführt werden dürften. Die Zeitung titelte dann auch gleich: „Jetzt kommen uns die Deutschen auch bei Der Beitrag Gericht in Münster: Italien kein sicheres Herkunftsland erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Giovanni Deriu.

