Kongsberg Precision Cutting Systems übernimmt MultiCam

Kongsberg PCS ist als führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Präzisionsschneidsystemen für Verpackungs-, Beschilderungs- und Displayzwecke anerkannt und verfügt über Betriebsstätten in Belgien, Tschechien und Norwegen, die Märkte in Europa, Amerika und Asien bedienen. Die Übernahme von MultiCam, einschließlich seiner Aktivitäten in den USA und Vertriebsbüros in Kanada und Deutschland, erweitert die Marktreichweite und den Kundenstamm von Kongsberg PCS in Nordamerika und Europa und schafft den weltweit ersten, diversifizierten Anbieter von CNC-Schneidmaschinen.

Der Partner von OpenGate Capital, Julien Lagrèze, gab dazu an: „Vor unserer Übernahme von Kongsberg PCS, die erst vor fünf Monaten abgeschlossen wurde, haben wir die Bedeutung der Digitalisierung für dieses Geschäft erkannt und einem Investitionsansatz entwickelt, der das Wachstum von Kongsberg PCS durch Innovation und Add-On-Investitionen beinhaltet. Mit dieser strategischen Kombination gewinnt Kongsberg PCS an Größe und erweitert seine Reichweite mit neuen Produkten und Dienstleistungen auf einen breiteren, globalen Kundenstamm.“

Das Investmentteam von OpenGate erkennt die Bedeutung der industriellen Automatisierung für Kongsberg PCS und viele seiner Investitionen angesichts des aktuellen Arbeitskräftemangels, der Auswirkungen der Pandemie und des Ziels an, die Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmensportfolio des Unternehmens voranzutreiben. Die industrielle Digitalisierung kommt den Investitionen von OpenGate auch durch größere Transparenz, Lieferkettenanalysen, Fertigungsverbesserungen und eine bessere Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen zugute. Kongsberg stellt mit MultiCam an seiner Seite das Herzstück der industriellen Automatisierung dar und treibt den Wandel durch die von ihnen angebotenen erweiterten Dienstleistungen voran.