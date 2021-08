NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Pfizer sorgen am Montag in vielerlei Hinsicht für Gesprächsstoff. Eine Übernahmeofferte für das Unternehmen Trillium Therapeutics sowie die vollständige US-Zulassung für den gemeinsam mit Biontech vermarkteten Corona-Impfstoff galten als wichtigste Nachrichten, während die Aktien des Pharmariesen um fast vier Prozent in Richtung ihres Rekordniveaus stiegen. Die in New York hauptnotierten Papiere des Mainzer Konzerns Biontech schnellten zeitgleich um zehn Prozent hoch.

So war am Montag bekannt geworden, dass Pfizer in einer milliardenschweren Übernahme nach dem Onkologiespezialisten Trillium Therapeutics greift. Die Aktien des Unternehmens konnten ihren Wert mit etwa 17,50 Dollar gegenüber dem Schlusskurs am Freitag fast verdreifachen. Der Pharmariese war bereits im vergangenen Jahr eingestiegen und übernimmt ihn nun für 2,26 Milliarden Dollar komplett. Der Kurs blieb etwas unter der 18,50 Dollar-Offerte des Pharmariesen zurück.