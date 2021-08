Galapagos begrüßt neue Leitung der Unternehmenskommunikation / Nadja Schäfer wird Director Communications and Public Affairs (FOTO)

München (ots) - Eine erfahrene Kommunikationsexpertin verstärkt GalapagosGalapagos ist ein internationales forschungszentriertesBiotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz im belgischen Mechelen und seit 2019mit einer deutschen Niederlassung in München vertreten. Der lokale Aufbau einerschlagkräftigen Marketing- und Vertriebsorganisation lässt Galapagos konsequentwachsen und macht Verstärkungen auf personeller Ebene notwendig. Mit NadjaSchäfer übernimmt jetzt eine langjährig erfahrene Kommunikatorin die neue Stelleals Director Communications and Public Affairs. Sie verantwortet damit allekommunikativen Leistungsbereiche des Biotech-Unternehmens und berichtet direktan den Geschäftsführer der Galapagos Biopharma Germany GmbH, Gerald Unden. "Ichfreue mich, dass mit Nadja Schäfer eine ausgezeichnete PR-Spezialistin mitgroßer Immunologie-Erfahrung bei uns an Bord ist. Sie ist die ideale Besetzungfür diese wichtige Schüsselposition," so Unden. "Unserer PR-Kommunikation wirdsie entscheidende Impulse verleihen und den partnerschaftlichen Dialog mit allenrelevanten Stakeholdern voranbringen."Schäfer ist studierte Germanistin und bringt mehr als 20 JahreKommunikationserfahrung im Bereich Healthcare (Rx, OTC) mit. Ihre beruflicheLaufbahn in der PR startete sie bei Hill & Knowlton sowie Burson Marsteller inFrankfurt a. M. Weitere Stationen führten sie zur Markenberatung Brandzeichen(Düsseldorf) und Ogilvy Healthworld, bevor sie mit einer eigenen PR- undKommunikationsberatung in Frankfurt a. M. neu durchstartete. Hier entwickelteSchäfer für zahlreiche nationale und internationale Agenturen undPharma-Unternehmen PR- und Marketingkonzepte u.a. in den IndikationenRheumatologie, Neurologie, Onkologie, Diabetologie und COPD und setzte dieseerfolgreich um. Darüber hinaus arbeitete sie als Medical Writerin für führendemedizinische Leitmedien im deutschsprachigen Raum.Für die Markteinführung einer neuen Therapie-Option bei rheumatoider Arthritisging Schäfer im März 2020 auf Unternehmensseite zur Gilead Sciences DeutschlandGmbH nach München, wo sie die Fachkommunikation über alle Phasen desLaunch-Zyklus verantwortete. Nach der Übernahme aller Marketing- undVertriebsaktivitäten in Europa durch Galapagos bleibt Schäfer durch ihreneigenen Wechsel diesem innovativen Produkt nun auch an neuer Wirkungsstättetreu.Über GalapagosGalapagos entwickelt niedermolekulare Arzneimittel mit neuartigenWirkmechanismen für die Behandlung verschiedener Krankheiten, von denen viele inaktuell laufenden Studien vielversprechende Ergebnisse zeigen. Unsere Pipelineumfasst Phase-3-Programme bei Entzündungen, Fibrosen und anderen Indikationen.Unser Ziel ist es, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen zuwerden, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativerArzneimittel konzentriert.Weitere Informationen unter http://www.glpg.de .Pressekontakt:Galapagos Biopharma Germany GmbHNadja SchäferDirector Communications and Public AffairsT: +49 152 01685577E-Mail: mailto:nadja.schaefer@glpg.comMedizin & Markt GmbHMartina MoysesPR-BeratungTel. +49 157 35708268E-Mail: mailto:moyses@medizin-und-markt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157242/5000949OTS: Galapagos Biopharma Germany GmbH