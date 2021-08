Griechenlands Grenzschutz ist in Alarmbereitschaft Autor: Tichys Einblick | 23.08.2021, 17:49 | 48 | 0 | 0 23.08.2021, 17:49 | In Griechenland hat man mit Entsetzen und Erschrecken auf das Afghanistan-Desaster des Westens reagiert: Entsetzen über den missglückten Rückzug der Nato-Verbündeten, Erschrecken jedoch über das, was nun an den eigenen Grenzen bevorstehen könnte. Die EU-Route der meisten Afghanen – über den Iran und die Türkei nach Griechenland – ist hinreichend bekannt, um die Erwartungen zu Der Beitrag Griechenlands Grenzschutz ist in Alarmbereitschaft erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer