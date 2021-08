Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Wien Schluss Fest - Titel aus der Ölbranche stark nachgefragt Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Nachdem am Vormittag sich weiterhin in der Wachstumszone befindende Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone Rückenwind gebracht hatten, stützte eine positive Eröffnung an der Wall Street …