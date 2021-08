Mainstay Medical kündigt Teilnahme an der Jahrestagung der American Association of Neurological Surgeons (AANS) an

Mainstay Medical Holdings plc kündigte heute seine Teilnahme an der wissenschaftlichen Jahrestagung der American Association of Neurological Surgeons (AANS) an, die vom 21. bis 25. August 2021 virtuell stattfindet. In seinen Beiträgen konzentriert sich Mainstay Medical auf ReActiv8, sein implantierbares System zur Restorative Neurostimulation bei der Behandlung von anhaltenden chronischen Rückenschmerzen. Die Präsentation von Dr. Chris Gilligan mit dem Titel „Long-Term Durability of Restorative Neurostimulation for Chronic Mechanical Low Back Pain – Two-Year Pivotal Trial Results“ wurde für den William H. Sweet Young Investigators Award nominiert.

Mainstay Medical sponsert außerdem eine virtuelle Veranstaltung zu ReActiv8 mit einer interaktiven Diskussionsrunde. Die Sitzung mit dem Titel „Targeting the Multifidus: A Paradigm Shift in Treatment Options“ findet am 23. August 2021 von 13:00 bis 14:00 Uhr ET statt und ist auf der Website der AANS-Konferenz https://virtual2021.aans.org/ abrufbar. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Dr. Chris Shaffrey, Dr. Juan Uribe, Dr. Steven Falowski, Dr. Chris Gilligan und Dr. Robert Levy.