Die Aktienmärkteder Wall Street steigen weiter, trotz oder gerade wegen der immer schwächer werdenden Daten aus der Realwirtschaft. Die Rally begann am Freitag, als Robert Kaplan erste Zweifel am Tapering angesichts der Delta-Variante äusserte. Dann Freitag nach Handelsschluss die Nachricht, dass das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole nur virtuell stattfindet, mithin also ein zeitnahes Ankündigen des Tapering extrem unwahrscheinlich wird. Heute dann wieder schwache Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA - aber während die europäischen Aktienmärkte eher negativ reagierten nach Veröffentlichung der schwachen Zahlen, geht es an der Wall Street deutlich nach oben. Man feiert die Liquiditäts-Party und ignoriert die Wirtschaft..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Aktienmärkte: Alle sprechen von Korrektur, das ist das Problem"

Das Video "Aktienmärkte immer heisser, Wirtschaft immer kälter!" sehen Sie hier..