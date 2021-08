Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen schließen mit Gewinnen Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag in einem positiven gesamteuropäischen Umfeld mit Gewinnen geschlossen. Gefragt waren, wie an anderen Börsen auch, vor allem Bank- und Energie- sowie Ölwerte. Deutliche Gewinne gab es in …