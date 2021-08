OceanaGold informiert über COVID-19-Maßnahmen in Neuseeland

Die vorübergehende Aussetzung des Bergbaus und der meisten anderen Aktivitäten in Macraes und Waihi begann am Dienstag, 16. August, um 23.59 Uhr. Auf der Grundlage der heute angekündigten aktualisierten Maßnahmen der Regierung geht das Unternehmen davon aus, dass der Betrieb bis mindestens Freitag, den 27. August um 23.59 Uhr eingeschränkt bleibt. Waihi und Macraes befinden sich weiterhin in einem Zustand der Betriebsbereitschaft für eine sichere und schnelle Wiederaufnahme des Betriebs nach der Lockerung der Beschränkungen.

"Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter haben oberste Priorität", sagte Michael Holmes, President und Chief Executive Officer. "Bis heute haben wir keine bestätigten Fälle von Covid-19 unter unseren Mitarbeitern oder Auftragnehmern in Neuseeland. Wir haben strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle eingeführt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter in diesen schwierigen Zeiten zu gewährleisten".

Alarmstufe vier ist die höchste Alarmstufe der neuseeländischen Regierung und verlangt, dass Unternehmen, die nicht als wesentliche Dienste eingestuft sind, ihren Betrieb einstellen. Aus diesem Grund wurden die Abbau-, Verarbeitungs- und Explorationsaktivitäten in Waihi vorübergehend eingestellt, während das Unternehmen in Macraes die Beschickung der Halde durch den Macraes-Autoklaven aufrechterhält, um sicherzustellen, dass keine potenziellen Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltgefahren durch die ungeplante Stilllegung entstehen. An jedem Standort verbleibt wichtiges Personal, um wichtige Umwelt- und Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und die Sicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs zu gewährleisten.

"Unsere Anlagen sind weiterhin einsatzbereit, um den normalen Betrieb schnell und sicher wieder aufzunehmen, sobald die Einschränkungen aufgehoben sind", sagte Michael Holmes, President und Chief Executive Officer. "Da die Situation dynamisch ist und die Dauer der Sperrung derzeit ungewiss ist, können wir die endgültigen Auswirkungen auf die neuseeländische Produktion und die damit verbundenen Kosten für das gesamte Jahr nicht bestimmen. Wir gehen davon aus, dass wir den Markt entsprechend informieren werden, sobald die Beschränkungen gelockert werden und der Betrieb wieder aufgenommen wird."