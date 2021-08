Berlin (ots) - An einer Sache wird es GDL-Chef Claus Weselsky dieser Tage nicht

mangeln: Angeboten - bzw. wohl eher Aufforderungen - zum Gespräch. Nachdem die

Bahn am Wochenende versucht hat, ihn mit einem Scheinangebot an den

Verhandlungstisch zu kriegen, legte nun auch Bundesverkehrsminister Andi Scheuer

nach und bat die "Streikenden und Streitenden", zurück an den Verhandlungstisch

zu kommen. Doch es ist im Interesse der Streikenden, eben erst mal nicht an den

Verhandlungstisch zu kommen.



Dabei geht es nicht allein darum, dass die Deutsche Bahn zwar nun eine

Corona-Prämie in Aussicht stellt, aber bisher noch keine Hausnummer genannt hat,

wie es Weselsky fordert. Es geht vor allem auch um die Ebenen, auf denen dieser

Tarifkonflikt derzeit ausgehandelt wird. Denn mit einer vorschnellen Rückkehr an

den Verhandlungstisch würde sich die Lokführergewerkschaft ihren wichtigsten

Trumpf aus der Hand nehmen lassen: nämlich den Streik.







der Streik schlecht fürs Klima und in Zeiten von Corona unverantwortlich sei.

Doch an solche Vorwürfe ist die Gewerkschaft bereits gewöhnt. Da ist es

wichtiger, dass sie das Bahn-Management mit ihrem Ausstand tatsächlich unter

Druck setzen kann. Denn wirkliche Zugeständnisse werden sie im Hinterzimmer der

Deutschen Bahn nicht abringen können. Das hat noch nie funktioniert und wird

nicht funktionieren. Denn das Hinterzimmer ist das Terrain der Chefs.



Wer wirklich etwas gewinnen will als Gewerkschaft, muss früher oder später auch

seine Zähne zeigen und die Belegschaft für ihre eigenen Interessen kämpfen

lassen. Das weiß eben nicht nur die GDL, sondern auch die Gegenseite. Weshalb es

dieser Tage eben auch vergiftete Gesprächsangebote hagelt.



