Petro Welt Technologies AG: Erstes Halbjahr 2021: Rückgang von Umsatz und EBITDA aufgrund der eingebrochenen Nachfrage im Bereich Fracturing, leichte Erholung im zweiten Quartal.

Infolge der schweren Krise auf dem Fracturing-Markt mit einem starken Rückgang der Zahl an Aufträgen und dem extremen Preisdruck geht der Umsatz in EUR um 31,2 % (19.4% in RUB) und das EBITDA um 52,9 % in EUR zurück.

Das Segment Drilling, Sidetracking und IPM leistet den wichtigsten Beitrag zum Konzernergebnis.

Die laufenden massiven Kostensenkungsmaßnahmen ermöglichen eine Reduktion der Verwaltungskosten um 16,1 % in EUR und um 1,9 % in RUB.

Positiver EBIT-Trend im zweiten Quartal 2021 dank anhaltender betrieblicher Verbesserungen im Bereich konventionelles Bohren und einer allmählichen Erholung des Fracturing-Geschäfts.

Eine verbesserte Finanzdisziplin und Kommunikation mit Kunden und Betreibergesellschaften ermöglichen einen Anstieg der Liquidität um 8,7 % auf EUR 125,7 Mio. zum 30. Juni 2021.

Wien, 23. August 2021

Vor allem aufgrund des Einbruchs der Nachfrage nach Aufträgen im Bereich Bohrlochstimulation (infolge der begrenzten Ölförderung im Rahmen des Abkommens der OPEC+) verzeichnete der russische Fracturing-Markt in der ersten Jahreshälfte 2021 einen Rückgang um 28,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020. Daher beliefen sich die Umsatzerlöse der PeWeTe Gruppe im ersten Halbjahr 2021 auf EUR 105,9 Mio., was einem Minus von 31,2 % gegenüber EUR 154,0 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. In Rubeln ausgedrückt, sank der Konzernumsatz um 19,4 %.