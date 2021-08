Riskanter Kaufrausch, Kommentar zu Private Equity von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Wer wissen möchte, ob es der Private-Equity-Branche gut geht, braucht sich nur die Kurse der börsennotierten Branchenschwergewichte anzuschauen. Die Marktbewertung von Beteiligungsgesellschaften wie Blackstone, KKR, Carlyle, Apollo und Ares hat sich seit den Tiefständen in der Pandemie verdreifacht. Wer sich beteiligt an den Beteiligungsgesellschaften, profitiert von den milliardenschweren Verwaltungsgebühren, die sie den institutionellen Anlegern berechnen, die in ihre Fonds investieren.



Die Kapitalzusagen der Pri­vate-Equity-Häuser von ihren Investoren ("Dry Powder") summieren sich auf derzeit 3,3 Bill. Dollar - mehr als je zuvor und zugleich dreimal so viel wie noch vor zehn Jahren. In diesem Jahr wird aller Voraussicht nach von den Finanzinvestoren weit mehr als 1 Bill. Dollar in neue Firmenbeteiligungen investiert. Gleichzeitig werden Portfoliounternehmen im vergleichbaren Umfang verkauft - und auch frisches Kapital in dieser Größenordnung eingesammelt. Jeden Tag läuft das Geschäft noch besser als am Tag davor.