Start des weltweiten Fotowettbewerbs „Concrete in Life“ 2021 – Fokus auf Nachhaltigkeit, Schönheit und Vielseitigkeit von Beton Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 23.08.2021, 21:14 | 1 | 0 | 0 23.08.2021, 21:14 | Die dritte Ausgabe des jährlich stattfindenden GCCA-Fotowettbewerbs „Concrete in Life“ begann heute mit einem Aufruf an Amateur- und Profifotografen aus der ganzen Welt, die Rolle von Beton in ihrem Leben und in der nachhaltigen Welt von morgen einzufangen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210823005585/de/ Concrete in Life 2020 competition winner - Nurlan Tahirli (Photo: Business Wire) Beton übernimmt eine zentrale Rolle für die Gesellschaften weltweit. Aufgrund seiner Dauerhaftigkeit, Stärke, Widerstandsfähigkeit und unendlichen Vielseitigkeit lässt er sich in praktisch jedem Anwendungsbereich einsetzen. Gleichzeitig machen ihn Eigenschaften wie thermische Masse, Wiederverwendbarkeit und Kohlenstoffaufnahme zum nachhaltigsten Baustoff. Zu den Jurymitgliedern gehören Isabel Allen, Redakteurin bei Architecture Today, Gian Luca Barone von Zaha Hadid Architects sowie Experten der Global Cement and Concrete Association (GCCA). Sie freuen sich auf Beiträge, die zeigen, wie Beton zum persönlichen Leben und der Gesellschaft als Ganzem beiträgt – insbesondere zu nachhaltigen Gebäuden und Infrastrukturen –, und die Öffentlichkeit im Vorfeld der COP26 inspirieren, bei der die GCCA ihre detaillierte Roadmap für kohlenstofffreien Beton vorstellen wird. Die Teilnehmer werden dazu ermuntert, Fotos in den folgenden Kategorien einzureichen, darunter eine neue Kategorie für nachhaltigen Beton: Urbane Gestaltung und Nutzung – Aufnahmen von Stadtlandschaften und Gebäuden um uns herum, sowohl bekannte als auch versteckte

– die menschliche Seite des Betons: tägliche Nutzung und Interaktionen Nachhaltiger Beton – Verwendung von Beton in nachhaltigen Bauwerken, Gebäuden und Infrastrukturen wie Windparks, Dämmen, grünen Überführungen, Wildwechsel und klimafreundlichen Gebäuden Der Wettbewerb bestimmt je einen Gewinner oder eine Gewinnerin für die Profi- und die Amateur-Sparte jeder Kategorie sowie einen Gesamtsieger oder eine Gesamtsiegerin für das „Best Concrete in Life"-Foto des Jahres unter den Beiträgen der acht Finalisten. Für den Sieg in jeder Kategorie wird ein Preisgeld in Höhe von 2.500 US-Dollar und für den Gesamtsieg ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar ausgezahlt.





