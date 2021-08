QIAGEN erreicht wichtigen Meilenstein – Kits des Unternehmens mittlerweile zur Verarbeitung von über drei Milliarden biologischen Proben genutzt

Dieser Meilenstein unterstreicht die herausragende Position, die QIAGEN sich in der Probenvorbereitung erarbeitet hat – der wichtigsten Phase der molekularen Diagnostik, in der DNA, RNA oder Proteine aus menschlichen Proben entnommen werden. Die Probenvorbereitungs-Kits von QIAGEN haben sich zum Goldstandard in der Probenextraktion entwickelt und wurden bereits über 200.000 Mal in wissenschaftlichen Studien erwähnt. Dank seiner über 500 Verbrauchsmaterialien und automatisierten Systeme wie QIAsymphony, QIAcube Connect, QIAcube HT und EZ1 zählt QIAGEN zu den meistgeschätzten Marken im Bereich Probenvorbereitung.

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute bekannt, dass mittlerweile über drei Milliarden biologische Proben mit seinen Verbrauchsmaterialien verarbeitet wurden. Dieser Rekord zeigt, dass das Unternehmen die Führungsposition des Unternehmens in der Unterstützung von Molekularlaboren bei der Gewinnung wichtiger Erkenntnisse in der Forschung, Krankheitsbekämpfung und Forensik.

„Das Überschreiten der Drei-Milliarden-Schwelle ist ein klarer Beleg für die Führungsposition, die QIAGEN sich in der molekularen Diagnostik erarbeitet hat“, betont Thierry Bernard, CEO von QIAGEN. „Die Probenextraktions-Kits von QIAGEN finden sich weltweit in praktischen allen Arten wissenschaftlicher, pharmazeutischer, forensischer und klinischer Labore. Sie sind entscheidend, um wissenschaftliche Entdeckungen voranzubringen und Krankheiten zu identifizieren sowie für zahllose weitere Anwendungen, die Verbesserungen der Lebensqualität ermöglichen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Verarbeitung immer komplexerer Probentypen zu erleichtern. Dies wird unseren Marktwert auch in Zukunft erhöhen.“

QIAGEN entwickelt derzeit eine Vielzahl neuer Produkte. Dazu gehören auch Kits für die hochinnovative Flüssigbiopsie – bei der Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel oder Urin die Entnahme von Gewebeproben im Rahmen einer klassischen Biopsie überflüssig machen – und für die zukunftsträchtige Mikrobiomforschung, bei der die Zusammensetzung von Mikrobengemeinschaften und deren Auswirkungen auf den Ausbruch, das Voranschreiten und den Behandlungserfolg in einem breiten Erkrankungsspektrum erforscht wird. Zudem arbeitet das Unternehmen an der Einführung der Produktlinie EZ2 Connect, die auf die Anwendung in der Forschung, der Forensik und der molekularen Diagnostik abzielt, sowie an weiteren neuen Instrumenten, mit denen die Automatisierung in der Probenvorbereitung weiter vorangetrieben werden soll.