JPMORGAN stuft IAG Euro auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IAG nach einem Kursrücksetzer seit Anfang April von 2,70 auf 2,45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine Erholung im internationalen Reiseverkehr werde wohl langsamer verlaufen als erwartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte daher seine operativen Gewinnschätzungen für die Fluggesellschafts-Holding./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2021 / 20:57 / BST







Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: IAG Euro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,45

Kursziel alt: 2,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.