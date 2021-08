Triumph Gold, Tencent, Baidu – China macht mächtig Dampf!

Während die westlichen Hilfsorganisationen ihre Mitarbeiter aus Afghanistan ausfliegen, mehren sich die politischen Interessen direkter Anlieger Afghanistans. Der Binnenstaat an der Schnittstelle von Südasien, Zentralasien und Vorderasien grenzt an den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, die Volksrepublik China und Pakistan. Drei Viertel des Landes bestehen aus schwer zugänglichen Gebirgsregionen. Nach dem beinahe vollständigen Abzug der internationalen Truppen, kündigten die neuen Machthaber den Aufbau des islamischen Emirats Afghanistan an. China sieht sich als möglicher Retter der ersten Stunde und will dem zerrütteten Land schnell zu Hilfe kommen. Es geht natürlich um den Zugang zu wichtigen Rohstoffen.Weiterlesen auf: www.inv3st.de